Carnevale a Tarquinia, la sfilata dalle 15,30 • Terzo Binario News

Dopo la festa di giovedì grasso al centro commerciale Top 16, Tarquinia si prepara a vivere un nuovo appuntamento con il Carnevale 2026.

Il 15 febbraio, le vie del centro cittadino si animeranno con la sfilata dei gruppi mascherati, un grande corteo che porterà colori, musica, creatività e divertimento.

re i gruppi tematici protagonisti dell’evento, pensati per coinvolgere grandi e piccoli: un emozionante tuffo negli indimenticabili anni ’70 e ’80, tra musica iconica, moda e cultura pop; l’energia travolgente dei Minions, amatissimi dai bambini; il gruppo a tema libero, spazio aperto alla fantasia e alla creatività di tutti.

Il corteo partirà alle ore 15.30 da piazza Giacomo Matteotti e proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Cavour, via Umberto I e piazzale Europa, dove la manifestazione si concluderà con una grande festa all’insegna della musica e del colore che accompagnerà il pubblico fino al tardo pomeriggio. L’edizione 2026 del carnevale è organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e il gruppo di volontari “Troppo Forti”.