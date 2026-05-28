Carcassa di tartaruga in spiaggia, la Guardia Costiera la fa recuperare da TartaLazio • Terzo Binario News



Nella giornata odierna è stata rinvenuta una carcassa di tartaruga marina sulla battigia antistante lo stabilimento balneare “Liboclà” – comune di Pomezia.

Dopo i primi accertamenti da parte del personale della Guardia Costiera di Torvajanica, è intervenuto sul posto il personale veterinario Zoomarine, a seguito di intese vie brevi con Tartalazio, che ha provveduto alla rimozione e trasporto presso la propria struttura dell’esemplare di tartaruga marina per il successivo ritiro da parte dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio.

Il trasferimento consentirà agli esperti di effettuare analisi e approfondimenti utili a raccogliere dati scientifici fondamentali per monitorare lo stato di salute dell’ecosistema marino e della specie, contribuendo ai programmi di tutela e conservazione della fauna marina.