Allerta caldo, bollino giallo su Civitavecchia • Terzo Binario News

Il caldo allenta la sua morsa sull’Italia, dopo la giornata di oggi che è stata caratterizzata da afa e alte temperature, con 5 città bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino.

L’allerta scende già da domani, venerdì 29 maggio, come emerge dall’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, che prevede un unico bollino arancione (livello 2 di allerta) per la città di Genova e una pioggia di 20 bollini gialli (livello 1), e già 6 bollini verdi per Bari, Campobasso, Milano, Palermo, Trieste e Venezia. Bollini verdi che saliranno a quota 8 sabato 30 maggio (con l’aggiunta di Genova e Catania), mentre per le restanti 19 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo) è previsto ancora un bollino giallo.