"Capitale in Tour", domani doppia tappa a Tolfa e Allumiere • Terzo Binario News

Dopo la presentazione ufficiale al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, il dossier di candidatura di Tarquinia e dei Comuni della Rete Etruskey al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 prosegue il suo percorso sul territorio con “Capitale in Tour”.

Una serie di appuntamenti pubblici per condividere il programma, la visione, gli obiettivi e i benefici della candidatura con le comunità locali, protagoniste e destinatarie del progetto “La cultura è volo” illustrato nel dossier.

A coordinare gli incontri sarà la DMO Etruskey, già attiva sin dal 2022 nella gestione della rete territoriale, motore operativo della candidatura e della sua governance: un modello solido e partecipativo che ne rappresenta il vero elemento distintivo.

Dopo la prima tappa di questa mattina a Cerveteri, il calendario prevede per domani 20 novembre gli appuntamenti alle ore 11 a Tolfa presso l’Aula Consiliare della sede comunale e ad Allumiere alle ore 17 presso il Palazzo Camerale.