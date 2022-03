Cani abbandonati, Birba cerca casa - Terzo Binario News

Vi presentiamo un altro cane in cerca di una casa e di padroni che lo amino.

Birba, cagnolina femmina,taglia media contenuta, 4 anni, va d’accordo con tutti i cani. Va al guinzaglio, ma l’affido lo richiediamo NON in contesto urbano o grandi città. Viene affidata in Lombardia come membro della famiglia. No serraglio, no catena, no cacciatori, no vita in isolamento sociale da sola in giardino.

Venite a conoscerla. Presso l’Associazione Una Luce fuori dal Lager ,rifugio via Caduti della liberazione 123 Uboldo. Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.30. Siamo aperti tutti i giorni 7 su 7 feste comprese.



Si consiglia comunque di telefonare oppure inviare sms o whattapp al 3381658329 oppure 3339521373 mail canilisaronno@gmail.com se non rispondiamo mandare sms o whattapp grazie .