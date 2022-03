Per l'8 Marzo, Allumiere celebra la Festa della Donna ricordando Luisa Pinna, una vita dedicata alle pari opportunità - Terzo Binario News

Oltre alle poesie dedicate alla vigilessa scomparsa prematuramente, ci saranno foto e teatro. Il 12 inoltre l’evento “Endometraggio”

Allumiere celebra la Giornata Internazionale della Donna. E lo fa ricordando una sua cittadina scomparsa anzitempo, Luisa Pinna, che oltre svolgere il suo lavoro nella locale municipale, era di sempre in prima file nelle battaglie sociali.

“Torna finalmente il consueto appuntamento rivolto a tutta la cittadinanza con l’8 Marzo 2022 – spiega l’assessora Brunella Franceschini -. Le iniziative sono state programmate e organizzate con la collaborazione di “Se non ora, quando?” Allumiere, che da tanti anni lavora sul territorio per sensibilizzare sul tema della parità di genere e in generale suo tema dei diritti.

“Quest’anno – raccontano le volontarie di SNOQ Allumiere – abbiamo deciso di dedicare la giornata In ricordo di Luisa, una donna che tanto ha lavorato nel campo delle pari opportunità e dei diritti e che purtroppo ci ha lasciato prematuramente”.

“Alle ore 17 – spiega l’Assessora Franceschini – apriremo le porte del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica con l’inaugurazione della mostra fotografica “Viaggio nella memoria”, a cura dell’Associazione culturale “Il Serapeo”, curatrici Tiziana Giuliani e Daniela Sisti che ringrazio per aver scelto il nostro paese per raccontare questo pezzo di storia; alle ore 17.30 saliremo all’Aula Nobile Palazzo Camerale “In rima di Lei”, poesie dedicate alla nostra cara Luisa, grazie alla collaborazione con l’Associazione Poetica Allumiere. Alle ore 18 abbiamo pensato di concludere la serata con lo spettacolo teatrale “Incontro. Storie di passione”, a cura dell’Associazione Culturale “Il Serapeo”. Quest’anno la settimana dedicata alla Giornata Internazionale della donna sarà arricchita da un’altra iniziativa di particolare rilevanza”

“Sabato 12 Marzo alle ore 21, sempre presso l’Aula Nobile Palazzo Camerale – anticipa Franceschini -, ospiteremo un evento promosso dalla Regione Lazio e organizzato dall’Associazione Sinfonia dal titolo “ENDOMETRAGGIO” – Progetto dedicato alle donne che soffrono di Endometriosi. Questo è un evento organizzato per conoscere la patologia, capire come orientarsi e divertirsi con la buona musica. Interverranno la Consigliera regionale del Lazio On. Michela Califano, prima firmataria della legge sull’Endometriosi 4.0 e Il Professor Fiorenzo De Cicco Nardone, ginecologo esperto nella patologia (Policlinico Gemelli di Roma). A condurre la serata sarà Chiara Rai – giornalista. A seguire ci sarà la performance live “Swing è…. Donna” con esibizione de “I pinguini impomatati”: Massimiliano Angelotti – contrabbasso; Libero Ragosa – batteria; Tiziano Tombolato – chitarra e Tonino Tiberi – sax e voce”

“Il mio invito è rivolto anche e soprattutto alle giovani donne, i temi che affronteremo attraverso diversi momenti espressivi sono importanti – conclude l’assessora Franceschini -. Deve crescere la consapevolezza: l’obiettivo è certamente la sensibilizzazione e la diffusione, ma anche la trasmissione di un messaggio chiaro e deciso: dobbiamo essere preparate ad affrontare le sfide che il nostro futuro ci offre. Un pensiero particolare quest’anno va alle donne ucraine, la loro libertà è la nostra libertà”.