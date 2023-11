Campagna di tesseramento di “Ladispoli Attiva”, appuntamento in Piazza Marescotti • Terzo Binario News

Vuoi entrare a far parte della nostra comunità politica e culturale? Questa è l’occasione giusta. Riparte infatti, per il secondo anno consecutivo, il tesseramento al movimento civico Ladispoli Attiva.

Il percorso che abbiamo iniziato più di tre anni fa – e che nel frattempo ci ha visto diventare la prima forza di opposizione alle ultime elezioni amministrative – vuole continuare a crescere ancora.

La prima giornata di tesseramento sarà SABATO 25 NOVEMBRE in Piazza Marescotti a Ladispoli dove saremo presenti con un banchetto dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

La tessera annuale non è solo un simbolo, ma una chiave per far crescere il nostro movimento. Con i contributi ricevuti potremmo migliorare il nostro lavoro a difesa dell’ambiente, della cultura, della qualità della vita della cittadinanza; e, soprattutto, la nostra lotta contro le diseguaglianze sociali.

In particolare, con i fondi del tesseramento avremo la possibilità di:

Incaricare tecnici ed esperti del settore per analizzare e approfondire progetti, atti e documenti comunali.

Dare mandato ad avvocati per tutelare la cittadinanza con eventuali esposti.

Promuovere il nostro movimento e le nostre battaglie realizzando iniziative ed eventi politici e culturali.

Sostenere la nostra sede in via Anzio, il cuore pulsante di Ladispoli Attiva.

La tua adesione non è solo un impegno verso il futuro di Ladispoli, ma una dimostrazione tangibile del potere della partecipazione civica. Vi aspettiamo numerosi, sabato mattina in piazza, per costruire l’alternativa di domani!