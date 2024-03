Camion si ribalta sulla scogliera, Vigili del Fuoco estraggono l'autista • Terzo Binario News

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia e la Polizia di Stato

Dalle ore 07:00 circa di questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia stanno intervenendo presso Piazzale Magellano per il ribaltamento di un camion direttamente sulla scogliera.

L’autista, rimasto incastrato all’interno della cabina è stato estratto in discrete condizioni dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure sanitarie.

Intervento tutt’ora in corso per la messa in sicurezza del mezzo pesante.

Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.