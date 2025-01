Cagnetto caduto in un dirupo salvato dai pompieri a Tolfa • Terzo Binario News

Alle ore 15 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per recupero animale nel comune di Tolfa.

Precisamente in via del marano, strada impervia battuta da cacciatori. Un cane di taglia media, sfuggendo al suo padrone è caduto in un dirupo.

Impossibilitato al recupero si è reso necessario l’intervento dei Vvf. Giunti sul posto, dopo una rapida analisi gli uomini della Bonifazi hanno cominciato le operazioni di recupero, facilitate dal collare satellitare indossato dall’animale.

Coadiuvati dai SAF, speleo alpino fluviale, specialisti dei recuperi su corda.

Una volta raggiunto il cane i Vvf lo hanno riportato, con manovre specifiche, in zona sicura, in ottime condizioni ma stremato dalla stanchezza, ed affidato alle cure del suo padrone.