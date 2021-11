Cadavere nel Tevere recuperato a ponte Cavour - Terzo Binario News

Questa mattina, intorno alle 10.30, pattuglie del I Gruppo Centro, ex Trevi, della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per il ritrovamento di un cadavere nel fiume Tevere, all’altezza di Ponte Cavour.

Gli operanti hanno subito messo in sicurezza l’area, per consentire il recupero del corpo da parte dei Vigili del Fuoco, così come lo svolgimento delle indagini da parte della Polizia di Stato.

Si tratterebbe di un uomo tra i 50 e i 60 anni, che è stato appena recuperato in acqua e del quale si disconosce al momento l’identità.