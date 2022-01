Buca profonda sul marciapiede di via Napoli a Ladispoli - Terzo Binario News

Segnalazione da una cittadina che evidenzia come sia presente una buca profonda sul marciapiede in via Napoli 27 a Ladispoli.

“L’ennesima voragine che si crea sul passaggio pedonale” spiega e in effetti pericolosa lo è sia per i pedoni ma anche per le carrozzine.

Dislivello notevole sull’asfalto, con il chiusino a fianco che mostra come sotto passi una tubo.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.