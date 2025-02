Borse di studio a Cerveteri, sul sito dell’Ente pubblicati bando e modulistica • Terzo Binario News

C’è tempo per la presentazione della domanda fino a martedì 25 marzo

Federica Battafarano, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri, rende noto che è online l’avviso pubblico per l’erogazione del fondo unico borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025.

Possono beneficiare del contributo, gli studenti residenti nel Comune di Cerveteri frequentanti nell’anno scolastico 2024/2025 frequentati nell’anno scolastico 2024/2025 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP e che siano appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore a € 15.748,78.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri e dovrà essere presentata, entro martedì 25 marzo o a mano presso l’Ufficio protocollo sito all’interno del Parco della Legnara oppure tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it, specificando nell’oggetto la dicitura “BORSA DI STUDIO 2024-2025”.

Alla domanda dovrà essere allegata attestazione Isee in corso di validità, copia del documento di identità in corso di validità del genitore o tutore in caso di studente minore di età e copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.

“Si tratta di un’opportunità importante per studenti e famiglie – ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – con le borse di studio, i ragazzi potranno avere dunque un sostegno per l’acquisto dei libri di testo, un contributo sicuramente importante per quelle famiglie con un reddito basso. Invito dunque tutti gli interessati a consultare con attenzione l’avviso disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente”.

Informazioni e modulistica disponibile al link:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/avviso-pubblico-lerogazione-del-fondo-unico-borse-di-studio-d-lgs-632017-lanno-scolastico