Boom di accessi al Centro Odontoiatrico Ambulatorio Paolini di Ostia nel 2024 • Terzo Binario News

Oltre 12mila accessi nel 2024 al Centro Odontoiatrico della ASL Roma 3 che si trova all’interno del Poliambulatorio di Via Federico Paolini 34 a Ostia. Insieme al centro dentistico dell’Ospedale G.B. Grassi sono 20mila le prestazioni che vengono erogate solo nel Municipio X dal pool di undici professionisti guidati dal Dott. Roberto Morello, Direttore della U.O.S.D. Patologie Otorinolaringoiatriche, del cavo orale e cervico-facciali dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia.

Un numero elevato se lo si confronta con quello delle altre tre strutture a disposizioni dell’utenza: il Poliambulatorio Coni Zugna in Via Coni Zugna 173 a Fiumicino, l’Ambulatorio Corviale Via Marino Mazzacurati, 23 e il Poliambulatorio Monteverde Via Berardino Ramazzini, 31 dove l’afflusso diminuisce del 25%. Il servizio di Odontoiatria e Stomatologia della ASL Roma 3, si occupa di patologie che colpiscono i denti, le gengive, i mascellari e anche di protesi riabilitativa e gnatologia.

“Purtroppo, esistono ancora una certa diffidenza nei riguardi del dentista della ASL, la errata convinzione che l’igiene dentale e la salute orale siano superflue, e soprattutto la mancata conoscenza del fatto che anche la odontoiatra rientra nei cosiddetti LEA, Livelli Essenziali di Assistenza. Ci sono infatti fasce di ISEE e soggetti fragili che godono di prestazioni gratuite e negli altri casi è sufficiente pagare il ticket e una piccola parte delle spese, in caso vengano fornite apparecchiature o usati materiali specifici, con costi assolutamente ridotti rispetto a quelli da affrontare se ci si reca in un normale centro specializzato. Per il primo accesso è necessaria la ricetta del pediatra o del medico di base”, spiega Maria Bianco, odontoiatra della ASL Roma 3 che oggi esercita presso il Poliambulatorio di Via Federico Paolini 34 a Ostia e il Poliambulatorio Monteverde Via Berardino Ramazzini, 31 a Roma.

“I cittadini di Ostia si sono rivelati decisamente recettivi rispetto alle iniziative di sensibilizzazione promosse dalla ASL Roma 3 lo scorso anno su tutto il territorio, soprattutto nelle scuole e in compagnia di genitori. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere una campagna social per fidelizzare ulteriormente l’utenza, aumentare i numeri e spingere anche le famiglie degli altri due Municipi e del Comune di Fiumicino ad assumere comportamenti virtuosi. Ad avere problemi seri con i denti non sono solo gli adulti, purtroppo ci sono tanti bambini nella fascia 6-14 anni che quando si sottopongono a una visita di controllo hanno già sviluppato importanti patologie. La salute orale è strettamente legata alla salute generale, per esempio le malattie gengivali possono avere conseguenze sul cuore o sul sistema immunitario. Cattiva alimentazione e mancanza di igiene sono fin troppo diffuse.”, conclude Bianco.

“Stiamo parlando di odontoiatria sociale: ovvero offrire a tutti, e soprattutto a chi è in difficoltà economica, servizi di qualità, esattamente come avviene in tanti altri settori della sanità pubblica. Con gli Open Day di valutazione orale gratuita, che si terranno nel 2025, vogliamo raggiungere scuole, centri anziani e target diversi di età. È importante che la cura dell’igiene orale ci sia fin dai primi anni di vita”, conclude Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.