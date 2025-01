Betty, Dora e Amilcare tre storie tristi che si meritano un lieto fine • Terzo Binario News

Lei è BETTY , una femminuccia di taglia media , mantello bianco e marrone , nata a settembre 2017 , è molto dolce e ha gli occhi che esprimono energie pulite, affetto , sensibilità. Lei non conosce nulla perché a 2 mesi e stata buttata in un canile lager. E curiosa, vuole rapportarsi con umani e cani . Buonissima un amore di cagnolina. Gli stiamo insegnando tutto perché lei non conosce niente . Si mette in situazioni con positività e voglia di fare . Sotto stimolo risponde bene e con entusiasmo . E una cagnolina gregario . Il coraggio con cui affronta situazioni nuove, novità, imprevisti, persone, oggetti , cose che non conosce e non ha mai visto , è davvero ammirevole . S impegna e da fiducia. Dipende completamente dalla sorella con cui ha vissuto da sempre

VIENE AFFIDATA in Lombardia come membro della famiglia Telefono scrivere whatsapp con presentazione Al 3381658329 – 3339521373 Mail : canilisaronno@gmail.com

Ecco qui Dora. È stata trovata questa povera anima in condizioni pietose in strada. Purtroppo la Leishmaniosi ha colpito i suoi occhietti Lei vede solo da un occhio l’ ombra quindi riesce a muoversi con tranquillità. Dora è giovane ha 4 anni, sterilizzata e compatibile con tutti i cani.

Purtroppo si trova in un box e cerco per Lei una famiglia che se ne prenderà cura regalandogli tanto amore Si trova a Palermo adottabile anche al nord con staffetta autorizzata….

Si affida con questionario conoscitivo e pre-post affido. Aprite il cuore a dora Per info 3248669705 Rosy

NONNO AMILCARE 12-14 ANNI TAGLIA CONTENUTA IN CANILE DA TUTTA LA VITA… DA SEMPRE… EPPURE DI UN CANE BASTEREBBE GUARDARE LO SGUARDO SENZA RACCONTARE NULLA AMILCARE è entrato in canile da cucciolo. Deve ancora uscire dal box

Ho provato ad avvicinarmi e si è rannicchiato impaurito, non capiva che volevo fare, si è fatto accarezzare ma ha tremato per tutto il tempo. Credo fossi la prima carezza della sua vita… MA COME È POSSIBILE… Va d’accordo con maschi e femmine (perché ci condivide il box)

Siamo a NAPOLI ma Adottabile anche centro e nord Italia se vuoi SALVARLO scrivici una presentazione su whatsapp al 339 283 14 22 Anche lui ha diritto di uscire da

quel box… ha diritto alla LIBERTÀ