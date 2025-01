Micio Gustav e i cani Spino, Aki e Rocky e Gringo: da nord a sud tutti si meritano un'adozione urgente • Terzo Binario News

GUSTAV bel gattone tigrato nato 18.12.2018 cerca famiglia per sempre.Venite a conoscerlo , previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

Lui è uno spinoncino di 8 anni, otto anni in cui ha vissuto libero, felice, accudito con amore da due signore che lo sfamavano e si prendevano cura di lui. La sua vita era semplice ma piena di serenità.

Purtroppo, tutto è cambiato quando queste persone sono venute a mancare. Per lui è iniziato un incubo: è stato accalappiato e portato in canile, dove vive chiuso in un box. La libertà che aveva conosciuto è solo un lontano ricordo, e ogni giorno che passa sta sempre peggio. Soffre, si sta spegnendo, e ora ha davvero bisogno di aiuto.

Cerchiamo un’adozione consapevole per ridargli una vita degna.

Ha bisogno di un giardino con una cuccia, un terreno sicuro dove possa vivere libero e sereno, o di un rifugio in cui trovare pace e amore. È un cane che merita una seconda possibilità e una famiglia che lo ami per il resto dei suoi giorni.

Per informazioni e per aiutarlo 346 308 4575 o una mail a: sosbau@gmail.com

Non lasciamolo soffrire ancora. Lui aspetta solo qualcuno che lo ami di nuovo

Quella di Aky e Rocky ormai è una storia assurda. È il secondo inverno in box e m1ai nessuno ha chiesto di loro. Aky e Rocky vivevano in casa, poi sono stati portati in rifugio e qui ormai vivono da un anno e mezzo. Sono anziani, sono piccoli e non mi capacito che debbano passare i loro ultimi tempi in un box anziché dentro una casa calda. Sono due vecchietti meravigliosi.

Aky è una chihuahua di 13 anni e pochi kg e Rocky ha 12 anni e pesa 9kg.

*SOLO ADOZIONE DI COPPIA. Si trovano a Napoli ma arrivano anche al centro e nord Valeria 351 2153535.

GRINGO vive per strada. E’ URGENTE trovargli una casa. Queste sono le notti più fredde dell’anno e questo povero piccolo non ha nemmeno un riparo. Noi non abbiamo più un posto dove tenerlo ma facciamo per lui tutto ciò che possiamo, compreso cercargli una sistemazione. Quello che serve a Gringo è una famiglia subito. Una famiglia che si prenda cura di lui, lo coccoli e gli voglia bene. Definitiva sarebbe l’ideale, ma intanto anche uno stallo casalingo gratuito, in attesa di adozione sarebbe prezioso per questo piccolo. Gringo è un simil terrierino di circa 2 anni ed è una taglia mediopiccola, sicuramente meno di 15 kg.. E’ buonissimo e molto dolce, quindi ancora più esposto ai pericoli. Aiutateci a salvarlo, contattateci per adottarlo!

Gringo è a Caserta e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione, obbligo di sterilizzazione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: sms/whatsapp (NO CHIAMATE) a GIUSY 3476617523 o scrivere a CORINNA carosiscorinna@gmail.com

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.



PER AIUTARCI: IBAN: IT67T0306909606100000154830 Intesa San Paolo intestato a “Gli amici di Argo”

Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi!



VISITA IL NOSTRO BLOG: http://gliamicidiargo.blogspot.com/