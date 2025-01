Due cagnetti scappati tengono " in scacco" Santa Marinella • Terzo Binario News

Il beagle Aron, ferito a una zampa, è stato recuperato da una volontaria invece un altro quattrozampe è stato preso dalla Municipale e rifocillato

Due cagnetti scappati dalle lor abitazioni hanno fatti preoccupare e – loro malgrado – messo in pericolo sé stessi e gli automobilisti di Santa Marinella.

La fuga del beagle Aron è iniziata giovedì notte, con il cagnetto avvistato fra lo stadio Fronti e via IV Novembre, che costeggia la stazione. Il Padrone lo ha cercato in lungo e in largo con vere e proprie ronde ma non si è trovato fino a che una volontaria non lo ha intercettato riportandolo dal padrone e poi dal veterinario per via di una ferita alla zampa.

Sempre venerdì, un altro quattrozampe invece è stato preso in carico dalla Municipale. Anche lui è sfuggito al padrone e spaventatissimo ha rischiato di essere investito.

Gli agenti della comandante Keti Marinangeli lo hanno intercettato anche con l’aiuto dei passanti. Portato al Castelletto è stato rifocillato e poi è tornato dal suo padrone.