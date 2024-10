Beccati a smontare pneumatici a Primavalle, arrestati un 17enne e un 20enne • Terzo Binario News

La scorsa notte, in piazza Sante De Sanctis, quartiere Primavalle, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso due giovani italiani, di 17 e 20 anni, senza fissa dimora ed entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre stavano tentando di smontare gli pneumatici da un’autovettura in sosta.

Una volta bloccati, i due sono stati perquisiti e trovati in possesso di un crick e di alcuni arnesi per smontare le ruote che sono stati sequestrati. Sono stati arrestati e condotti in caserma.