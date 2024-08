Battilocchio in visita a Il Ponte di Civitavecchia • Terzo Binario News

Alessandro Battilocchio, deputato del territorio, ha visitato la comunità “Il Ponte” a Civitavecchia (Rm), fondata da Don Egidio Smacchia, che dal 1978 si occupa di giovani e adolescenti con problemi di dipendenza e disagio.

Il programma accoglie i ragazzi dai 16 ai 22 anni con problemi di dipendenza o a rischio.

Dal 2000 è attivo un programma specifico per donne con figli minori al seguito. Battilocchio, accompagnato da alcuni amministratori FI del comprensorio, ha visitato la struttura ed ha poi incontrato il Presidente Pietro Messina, il cda, gli operatori e infine i ragazzi.

“Ogni volta che entro in questa struttura, mi sento a casa. Soprattutto mi sento coinvolto in questo progetto bellissimo di solidarietà e inclusione che era il sogno del caro Don Egidio e oggi è una splendida realtà. Con il “Ponte” esiste un rapporto consolidato nel tempo: da Sindaco di Tolfa e poi da Parlamentare ho sempre avuto il privilegio di poter collaborare costantemente con questa struttura, che rappresenta un’eccellenza del territorio che va difesa e valorizzata. Le comunità terapeutiche nel nostro Paese portano avanti un lavoro straordinario ed è doveroso stare concretamente al loro fianco e a disposizione per supportare la loro opera.

E’ sempre una grande esperienza incontrare questi giovani protagonisti del cammino del “Ponte”. Siamo grati agli operatori per la loro dedizione che consente a questi ragazzi, che hanno inciampato, di rialzarsi e continuare il loro percorso di vita” ha dichiarato Alessandro Battilocchio (FI) al termine dell’incontro presso la comunità terapeutica “Il Ponte” a Civitavecchia.