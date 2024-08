Auto svaligiata: cittadino riconosce veicolo con a bordo i ladri e li fa acciuffare • Terzo Binario News

Una mattina iniziata male e, fortunatamente, conclusa a lieto fine. Con un cittadino che non si è voltato dall’altra parte. E ha aiutato i carabinieri ad acciuffare i ladri. In zona Porta Portese, ieri mattina, amara sorpresa per una famiglia di turisti: l’auto, parcheggiata sul Lungotevere a Ripa, è stata depredata. Al ritorno infatti, mancavano all’appello valige, tablet, occhiali e oggetti vari, tutto sparito e il vetro dell’auto infranto.

C’è stato però un risvolto positivo: una persona ha chiamato il 112 e passo dopo passo ha condotto le pattuglie dell’Arma a bloccare l’auto, con targa francese, in viale Marconi, con a bordo tre soggetti, tutti nomadi.

I militari hanno arrestato due cittadini croati di 37 e 54 anni, senza fissa dimora con precedenti analoghi e denunciato a piede libero un 16enne, nonché rinvenuto all’interno dell’auto l’interna refurtiva, che è stata poi restituita.