Atos tenero cucciolo cieco per la cattiveria degli uomini: va salvato al più presto dal canile • Terzo Binario News

Mi chiamo Atos e sono l’ultimo degli ultimi. Mi hanno buttato nella spazzatura insieme ai miei fratellini e i vermi mi hanno rubato gli occhi, persino i cristallini sono caduti a terra quando mi hanno portato in canile. Ho 4 mesi e mezzo, sono cieco, ma sono un cucciolo come tutti gli altri, in più sono tanto coccolone e socievole. Vorrei tanto che qualcuno si innamorasse di me e mi facesse conoscere il mondo, ma finora mi hanno solo preso in giro.

Atos si trova in canile sanitario a Cosenza ma può arrivare vaccinato e chippato ovunque per un’adozione del cuore. Futura tg media abbondante.

Aiutatemi a regalargli l’amore e la vita che merita, mancano pochi giorni al suo trasferimento nel definitivo. Vi prego, non può morire in un box!

Per info inviare messaggio con breve presentazione al 3491950818 o al +39 320 832 2710