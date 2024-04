Atos ed Emilio, una cavia e un micio entrambi in cerca di una casa • Terzo Binario News

ATOS bellissima cavia abissina domestica maschio.

La cavia abissina è una tenera razza di porcellini d’ India piccoli,

teneri, curiosi ed estremamente giocherelloni, dolcissimi animaletti da compagnia.

Ma ci sta pure lui un micio.

Mi hanno chiamato EMILIO, mi hanno trovato a Pioltello

abbandonato a bordo strada in un trasportino.

Sono nato 1.4.2022, sono dolcissimo.

Sono vaccinato, microchippato, sterilizzato, FIV FELV negativo.

Entrambi si possono andare a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159