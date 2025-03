Ater Civitavecchia: "Partiti i lavori in via XVI Settembre" • Terzo Binario News

Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione delle due sagome Ater di via XVI Settembre, un intervento complesso e strategico per il recupero e la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico di Civitavecchia.

L’avvio del cantiere è stato possibile grazie alla ferma volontà del Commissario straordinario Massimiliano Fasoli, che ha seguito da vicino ogni fase dell’iter progettuale, superando le difficoltà tecniche e burocratiche che avevano ritardato l’intervento, e al personale dell’ente che ha lavorato coeso per raggiungere questo importante obiettivo.

Questa mattina la ditta subentrante ha avviato le operazioni necessarie per l’installazione del mezzo che servirà per la demolizione della prima sagoma. L’avvio della demolizione vera e propria è previsto entro la fine di questa settimana. Seguiranno poi le operazioni di ricostruzione che si svilupperanno in più fasi, in linea con un cronoprogramma definito e attentamente monitorato dall’Ater.

“Con l’avvio del cantiere prende finalmente il via un intervento complesso e atteso da tempo, che restituirà a Civitavecchia un complesso residenziale moderno, sicuro ed efficiente. L’Ater vigilerà attentamente sul rispetto dei tempi di esecuzione, con l’obiettivo di concludere i lavori entro marzo 2026, rispettando le tempistiche dettate dal Pnrr. Ringrazio il Comune per la collaborazione, il tavolo operativo messo in campo insieme al Pincio sarà pronto ad accogliere ogni criticità denunciata dai cittadini e ad intervenire per limitare i disagi al minimo”, ha dichiarato il commissario straordinario Fasoli.

L’intervento di via XVI Settembre rappresenta un passaggio fondamentale nel piano di riqualificazione del patrimonio abitativo gestito dall’Ater, con l’obiettivo di garantire agli assegnatari condizioni di vita migliori in termini di sicurezza, efficienza energetica e qualità abitativa. Un’azione che prosegue nel solco tracciato dal governatore della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’assessore alle politiche abitative Pasquale Ciacciarelli, che continuano a dimostrare sostegno e vicinanza a questo ente.