Astrazeneca, arrivate 1,2 milioni di dosi a Pratica di Mare - Terzo Binario News

Arrivate oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca (Vaxzevria) all’hub vaccinale della Difesa di Pratica di Mare.

Zingaretti annuncia dal 20 aprile vaccinazioni nelle farmacie con il Johnson&Johnson per la fascia d’età 55-60 anni.

Il Viminale chiede ai prefetti di intensificare i controlli sugli spostamenti: più attenzione a parchi, litorali, stazioni e aeroporti.

Mattarella ha firmato dl Covid, dl grandi navi e bonus figli: niente zone gialle fino al 30 aprile, ma possibili deroghe specifiche.

Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti e scudo penale per i vaccinatori. Scuola in presenza fino alla prima media. Da oggi attivo “il sistema informativo nazionale” con Poste Italiane.

Il tasso di positività è del 6,6%, ieri altri 501 decessi. Terapie intensive e ricoveri in calo.

Con questo arrivo di fornitura Astrazeneca si concludono le consegne di vaccini pianificate per il primo trimestre del 2021. Le dosi di Astrazeneca verranno prontamente distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane (Sda) e della Difesa.

Record vaccinazioni in Italia: 282mila somministrazioni in un giorno. Ma l’Oms striglia l’Europa: troppo lenta. Da domani la zona rossa di Pasqua. Il Viminale raccomanda controlli più severi. Oggi il nuovo monitoraggio, Veneto e Campania sperano nell’arancione da martedì. Ieri altri 501 decessi.

Vaccino: Zingaretti, stiamo correndo, l’estate sarà diversa

“La lotta al Covid-19 è fatta di tante cose, prima di tutto da comportamenti responsabili. La comunità del Lazio è una comunità responsabile. Per riprendere l’economia bisogna sconfiggere il virus. Vaccini? Stiamo correndo, con uno sforzo corale, per mettere anzitutto in salvo le persone più fragili. La nostra è stata una scelta etica. Già oggi possiamo dire, con i dati degli over 80, che quella fascia di rischio di mortalità è stata aggredita. L’estate sarà diversa: dovremo mantenere alta la guardia, ma sarà diversa. E’ un salto in avanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Confindustria: se non si accelera su vaccini, ripresa tarderà

Se non si accelera sulla campagna di vaccinazioni, la ripresa economica tarderà ad arrivare. E’ la posizione di Confindustria. Il Centro Studi di viale dell’Astronomia rileva che “a fronte di indicazioni favorevoli sulla dinamica dell’industria, bisogna essere consapevoli che un’ampia fetta dell’economia italiana – quella dei servizi, che copre circa i tre quarti del valore aggiunto nazionale – risulta ancora in forte sofferenza e potrà ripartire pienamente solo quando la curva dei contagi tornerà a calare e le restrizioni verranno gradualmente rimosse. Sotto questo profilo è, dunque, cruciale che la campagna vaccinale proceda in maniera rapida ed efficiente, come garantito dal Governo; se per qualche ragione ciò non dovesse accadere il rischio è che l’attesa ripresa tardi ancora ad avviarsi”. (SkyTg24)