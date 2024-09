Asl Roma 3: a Casal Bernocchi illustrati risultati Fase 2 Progetto Formativo City Competent • Terzo Binario News

Si è svolto questa mattina, nella sede della ASL Roma 3 di Casal Bernocchi, un incontro per illustrare i risultati della Fase 2 del progetto City Competent, promosso dalla ASL romana in collaborazione con Ipacs (Institutional & Public Coaching Services) per la formazione di cittadini e operatori competenti.

A novembre 2023, si è tenuta la prima parte del progetto, che ha visto coinvolti i rappresentanti delle Associazioni attive nel territorio aziendale, e che prevedeva la costruzione di una comunicazione, attraverso dei video creati per alfabetizzare gli altri cittadini ed operatori sulle novità del PNRR.

I primi risultati sono stati presentati nella giornata conclusiva del progetto, lo scorso 11 gennaio, mentre i filmati finali sono stato presentati per la prima volta questa mattina, e sono stati realizzati, in una seconda fase, con l’aiuto del personale sanitario e amministrativo della nostra ASL.

Da oggi i filmati saranno usati sul sito e sui social dell’azienda, per esempio, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini cosa sono, dove sono e come utilizzare i nuovi servizi. I video sono il risultato del progetto di arte partecipativa dal titolo “Landing page” e sono opera dell’artista Mimmo Martorelli.

“Abbiamo sposato con grande entusiasmo questa iniziativa complessa alla quale hanno aderito il personale amministrativo e sanitario della nostra azienda, le associazioni del territorio e i cittadini. Articolato in diversi incontri e lavori di gruppo, che si sono svolti in presenza e da remoto, il progetto formativo di Ipacs aveva l’obiettivo di alfabetizzare i cittadini e gli operatori sulla cosiddetta nuova assistenza territoriale, ovvero sui tanti servizi che, grazie ai fondi del PNRR, stiamo introducendo anche sul nostro territorio. Alcuni dei quali, purtroppo, ancora poco noti e poco usati dai cittadini”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

Dalla COT (Centrale Operativa Territoriale) alla Televisita, all’ADI (Assistenza domiciliare integrata) o alla Teleassistenza/Telemonitoraggio, sono tante le nuove attività a disposizione, che anche grazie al progetto City Competent di Ipacs, Institutional & Public Coaching Services, e soprattutto alla sinergia nata tra i professionisti della ASL Roma 3 e le associazioni del territorio di riferimento, possono oggi essere illustrati e spiegati dai cittadini ai cittadini. Ed ecco come si diventa City Competent.

La ASL Roma 3 dimostra non solo la grande utilità di questo progetto di arte partecipativa ma documenta in quale modo si può realizzare una collaborazione produttiva tra l’azienda e le tante associazioni che operano sul nostro territorio in un settore, come quello della sanità, spesso vittima di pregiudizi.

La sua buona riuscita porterà in futuro a una nuova iniziativa tra ASL Roma 3 e Ipacs che si svolgerà entro la fine dell’anno: un grande evento di arte partecipativa curato dall’artista Mimmo Martorelli dal titolo “oltre la Mappa”, con il coinvolgimento dei cittadini e di operatori sanitari del territorio.

La misurazione dei risultati della Fase 1 è disponibile sul libro A Comprehensive Overview della Telemedicina https://www.intechopen.com/ online-first/1178350