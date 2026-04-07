Asfaltature a Civitavecchia, da domani modifiche alla viabilità • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia informa la cittadinanza che, a seguito dell’ordinanza n. 135 del 3 aprile 2026, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità in diverse strade della città per consentire lo svolgimento dei lavori di ripristino del manto stradale successivi agli scavi effettuati per conto di ACEA dalla società 2P Asfalti. L’obiettivo del provvedimento è quello di permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, limitando per quanto possibile i disagi alla circolazione e tutelando al tempo stesso automobilisti e pedoni.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 7.30 dell’8 aprile 2026 e fino a cessate esigenze, e comunque non oltre il 20 aprile 2026, le discipline viarie temporanee interesseranno via dell’Immacolata, su entrambi i lati, a partire dall’intersezione con via Terme di Traiano per circa 160 metri in direzione Grosseto, e via Terme di Traiano, nel tratto compreso tra via dell’Immacolata e via Martiri delle Fosse Ardeatine. In queste aree sarà istituito il restringimento di carreggiata e, qualora necessario, il senso unico alternato, oltre al divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi a servizio della ditta esecutrice e del personale addetto ai controlli.

Una seconda fase scatterà invece dalle ore 7.30 del 14 aprile 2026 e fino a cessate esigenze, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, in viale Europa, nel tratto compreso tra via Martiri delle Fosse Ardeatine e via Massimo D’Azeglio, e in via Massimo D’Azeglio per l’intero tratto. Anche in questo caso è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e, ove necessario, il restringimento della carreggiata o il senso unico alternato per consentire il corretto svolgimento dei lavori.

L’ordinanza prevede inoltre che, nei momenti di minore intensità del traffico, la regolazione della viabilità possa avvenire anche mediante impianto semaforico temporaneo, mentre nelle fasce orarie più delicate, tra le 7.30 e le 9.00, tra le 12.30 e le 14.00 e tra le 15.30 e le 17.00, la gestione del traffico dovrà essere affidata obbligatoriamente a personale incaricato, dotato di adeguata segnalazione e abbigliamento ad alta visibilità.

L’Amministrazione invita pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata, a programmare con anticipo i propri spostamenti nelle aree interessate e a collaborare affinché i lavori possano procedere con regolarità e nel minor tempo possibile.