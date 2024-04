“Arte e matematica al Bioparco, il Numero Aureo negli animali”: la mostra aperta fino al 31 luglio • Terzo Binario News

“Arte e matematica al Bioparco. Il Numero Aureo negli animali” mostra a cura di Antonino Zichichi e Victoria Noel-Johnson: esposte 33 opere d’arte tra dipinti, sculture, lavori su carta, fotografie e installazioni di 11 artisti italiani contemporanei in mostra al Bioparco di Roma dal 24 aprile al 31 luglio 2024.

La mostra, organizzata dalla casa editrice “Il Cigno” che ha curato anche il catalogo, sotto la guida di Lorenzo Zichichi, rimarrà aperta al pubblico dal 24 aprile al 31 luglio.

Nella “Sala degli elefanti” del Bioparco di Roma si potranno ammirare 33 opere di 11 artisti italiani contemporanei nella mostra “Arte e matematica al bioparco. Il Numero Aureo negli animali”

Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Paola Palanza sottolinea: “Qui educazione, scienza e arte dialogano insieme per ricordare a tutti che siamo parte integrante di un unico sistema naturale, che va preservato e difeso. Questa innovativa mostra di arte contemporanea disvela l’originale sguardo della proporzione armonica negli animali”.

La curatrice Victoria Noel – Johnson afferma che La mostra celebra la bellezza della natura, specificatamente quella del regno animale,” un mondo che ha a che fare con la natura, la matematica e l’arte e come spiega magistralmente Antonino Zichichi:” il numero Aureo è un numero presente ovunque in natura che si approssima a 1,618, un rapporto tra lunghezze, conosciuto fin dall’antica Grecia ed espresso nella successione di Fibonacci e nella spirale logaritmica. Presente nella Cultura Occidentale, partendo da Fidia e dal Partenone, la sezione Aurea e il Numero Aureo sono presenti, consapevolmente o inconsapevolmente, in celeberrime opere. Nel Rinascimento, dopo la riscoperta di Fibonacci, fu simbolo di perfezione estetica da utilizzare in architettura e nell’arte con, tra gli altri, Leonardo da Vinci (1542-1519) e Albrecht Dürer (1471-1528)”.

Le opere esposte sono di: Vito Bongiorno, Bruno Ceccobelli, Valentina De Martini, Massimiliano Di Giovanni, Danilo Mainardi, Umberto Mastroianni, Elena Pinzuti, Oliviero Rainaldi, Maurizio Savini, Giovanni Tommasi Ferroni, Ortensio Zecchino.

Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma afferma inoltre che Il Bioparco diviene il luogo dove la “natura” diventa “cultura”. Oltre a contribuire alla conservazione delle specie animali in pericolo di estinzione, “il Giardino Zoologico di Roma promuove azioni di sensibilizzazione e di educazione sull’importanza della biodiversità e del rispetto per gli animali e per l’ambiente”.

Michela Nunnari