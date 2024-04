Arresti per droga a Fiumicino, Fregene e Ponte Galeria • Terzo Binario News

Blitz da parte dei Carabinieri: due finiscono in manette, altri 8 denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia, in occasione dell’importante afflusso di persone nelle località costiere negli ultimi giorni festivi, hanno predisposto e condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, nelle fasce serali e notturne, a Fiumicino e nella vicina località di Fregene, aree di maggiore afflusso turistico e ricreativo, finalizzato in particolare a rafforzare la “percezione di sicurezza” del cittadino, nonché alla repressione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle cd. “stragi del sabato sera”.

All’esito dei mirati controlli, un giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e un frammento di hashish del peso di 6 g. La successiva perquisizione domiciliare presso la residenza dell’arrestato, ha permesso ai Carabinieri di recuperare e sequestrare ulteriori 65 g di hashish.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno poi arrestato un 42enne romano sorpreso a bordo di un veicolo insieme ad una donna e trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, 11 dosi di crack, una dose di marijuana, all’interno di un borsello e 1.145 euro nella tasca dei pantaloni.

Altre due persone invece sono state denunciate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e tre persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Sul piano dei controlli alla circolazione stradale, due persone sono state denunciate rispettivamente per guida sotto l’effetto di alcol, poiché trovato oltre la soglia limite prevista per legge, e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda il contrasto ai reati predatori, due cittadini di nazionalità paraguaiana, riconosciuti dalle vittime di furto con destrezza all’interno di un ristorante, sono stati individuati dai Carabinieri della Stazione di Fregene e denunciati a piede libero.

Nel medesimo contesto dei controlli alle autovetture sospette, due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria: uno per porto di armi od oggetti atti ad offendere (nella circostanza poiché trovata nella disponibilità una mazza da baseball all’interno del veicolo) e l’altro invece resosi responsabile dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (nella fattispecie, sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali è uscito di casa oltre l’orario previsto). Un’altra persona è stata denunciata perché sorpresa alla guida di un’autovettura senza idoneo documento di guida per il veicolo condotto; gli ulteriori accertamenti infatti hanno permesso di verificare che l’uomo era stato già sanzionato altre due volte per tale violazione nell’ultimo biennio.

Infine una donna è stata segnalata per atti osceni in luogo pubblico poiché notata in pubblica via in abiti succinti.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno nel complesso sottoposto a controllo 150 persone e 83 veicoli, comminando 12 contravvenzioni al codice della strada, disponendo un sequestro amministrativo di veicolo e ritirando 4 patenti di guida.