Anche Tolfa avrà la sua Big Bench: sabato mattina s'inaugura ai Comunali Macchiosi • Terzo Binario News

E’ la sesta installazione nel Lazio a far parte del circuito internazionale BBCP

di Cristiana Vallarino

Anche Tolfa avrà la sua Big Bench. La panchina gigante, realizzata materialmente da artigiani della zona, porta la firma del Delegato al turismo e sport, Tiziano Tedesco e sarà inaugurata sabato, 6 maggio, alle ore 12 in località Comunali Macchiosi. Ora è lì, già posizionata, ma rigorosamente coperta, come si vede nella foto, per non fare spoiler!

Per raggiungere l’area ci sarà un servizio navetta gratuito in partenza da largo Baden Powell, alle 11.30, e poi per il ritorno a fine cerimonia.

“Si tratta di un’iniziativa che ho fortemente voluto – dichiara Tedesco – finalizzata alla promozione del territorio di Tolfa. Solitamente, queste grandi istallazioni, che vidi per la prima volta in Trentino, sono poste in zone panoramiche o alture poco note allo scopo di valorizzarle. Da qui la scelta della località Macchiosi. Un’area che si presta per picnic familiari, rassegne musicali come quella organizzata per questo mese dal Tolfa Jazz, o ancora per fare escursioni grazie ai sentieri tracciati presenti nel posto. Nel giorno dell’inaugurazione, infatti, dalle 9 alle 12, l’associazione Country Food Monti della Tolfa organizzerà un trekking someggiato con asini fino all’abbazia Piantangeli”.

“Ringrazio l’Università Agraria – prosegue il Delegato a turismo e sport – per aver messo a disposizione il terreno su cui sarà posizionata la Big Bench, la Sindaca Stefania Bentivoglio e i colleghi di maggioranza per avermi supportato nel progetto che vedrà Tolfa far parte della Big Bench Community Project e vantare di essere nell’ambito della regione Lazio la sesta panchina, oltre a quelle di Sperlonga, Pontecorvo, Piglio, Lariano ed Amatrice”.

La Fondazione BBCP Big Bench Community Project è un’iniziativa no profit promossa dal designer americano Chris Bangle insieme alla moglie Catherine, nata molto tempo fa nelle Langhe. Ma la rete delle Big Bench è ormai internazionale, ed esiste un vero e proprio “passaporto” su cui far apporre i timbri di tutte le mega panchine che si sono visitate. A Tolfa, libretti e timbri si trovano lungo via Roma nella selleria di Valeria Bartolozzi e nella pelletteria di Davide Vannicola.

“La Panchina Gigante può contribuire a sostenere la nostra comunità, il turismo e le eccellenze artigiane ed enogastronomiche di Tolfa – il commento dell’assessora al cultura e borgo Tomasa Pala -. É un modo per tornare ad essere bambini, sedersi su una panchina fuori scala e meravigliarsi del paesaggio, un’idea seducente e accattivante per grandi e piccini di vivere un’esperienza intensa, da condividere con gli altri perché sulla panchina c’é spazio per molti. In linea con l’idea di Tolfa Cittaslow e del buon vivere, potrebbe essere una splendida location per presentare libri, ascoltare musica, realizzare spettacoli e quindi promuovere eventi culturali oltre che essere meta di itinerari mappati su scala nazionale. A tutti gli effetti la Big Bench é un prodotto culturale con strategie sociali ed economiche. L’idea positiva delle Panchine Giganti ha ormai varcato i confini dell’Europa e permette di guardare le cose da una prospettiva innovativa, più fresca. Sentirsi di nuovo come un bambino è oggi piú che mai necessario per salvaguardare l’entusiasmo, la vitalità, l’immaginazione e la creatività”.