Anche il Gruppo Pastorella Manzi all'apertura delle festività di Civitavecchia • Terzo Binario News

Questo pomeriggio, i ragazzi del Gruppo Pastorella Manzi dell’Istituto Comprensivo via XVI settembre di Civitavecchia, diretti dal prof. Claudio Gargiulli, hanno partecipato alla cerimonia di apertura delle festività natalizie in città.

Su invito dell’Amministrazione Comunale, il gruppo di circa un centinaio di piccoli musicisti, ha suonato e cantato i brani della tradizione, in attesa dell’accensione delle luminarie e dell’albero natalizio davanti al Teatro Traiano.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento, sia da parte di Valentina Petringa delegata all’organizzazione degli spettacoli cittadini, dell’assessore al Turismo e Commercio Piero Alessi e della vice sindaca Stefania Tinti. Quello di oggi, è il primo di una serie di appuntamenti cittadini che il Gruppo Pastorella Manzi ha in calendario per le festività.