Allumiere, Valerio Tassarotti si laurea dottore in Fisica • Terzo Binario News

Valerio Tassarotti, 22 anni, si è laureato in Fisica con 110 e lode con una tesi su “Il Bosone” di Higgs, l’ultima particella scoperta del modello standard, osservata nel 2012. Al neo dottore gli auguri della mamma Antonella Rinaldi, del papà Marco e della sorella Giulia per un futuro radioso e costellato di soddisfazioni
Allumiere, Valerio Tassarotti si laurea dottore in Fisica
Ott 23, 2025 | Allumiere
