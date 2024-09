Allumiere, grande successo per "Danziamo insieme" • Terzo Binario News

Lo spettacolo musicale, ideato dalla delegata Daniela Agostini, ha visto protagoniste novanta ballerine delle scuole di danza di Tolfa e Allumiere

Creatività, emozioni, allegria e passione da vendere. Questo e molto altro alla terza edizione di “Danziamo Insieme”, lo spettacolo che ieri sera, ad Allumiere, sul palcoscenico di piazza della Repubblica ha visto protagoniste le oltre novanta allieve delle scuole di danza di Gabriella Moroni, Marilena Ravaioli ed Isabella Superchi. Pensato e organizzato come sempre dalla vulcanica delegata comunale Daniela Agostini nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie, l’appuntamento ha fatto incetta di consensi tra i numerosi presenti, che hanno apprezzato sia l’omaggio iniziale a Rudol’f Chametovič Nureev, sia l’idea di proporre, oltre alle coreografie liberamente scelte, anche balletti che avevano come basi noti brani sanremesi come “La noia” (“Centro Artistico Balletto” di Marilena Ravaioli), “Mariposa” (“Dance World” di Gabriella Moroni e Dorella Leoni) e “Sinceramente”(“New Dance Evolution” di Isabella Superchi).

L’intermezzo musicale di Erika Spargoli, vocal coach di Civitavecchia, che per l’occasione ha interpretato con grande perizia i brani “Strano il mio destino” di Giorgia e “Adagio” di Lara Fabian, è stata una delle apprezzate novità di questa terza edizione.

Prima del gran finale, che ha visto tutte le allieve esibirsi contemporaneamente sul palco in un magico momento di emozione e condivisione, le insegnanti hanno voluto ringraziare la Agostini per aver organizzato “un evento che ha la capacità di unire le diverse scuole di danza in un momento di collaborazione bello, emozionante e curato nei minimi particolari, mettendoci nelle migliori condizioni di esibizione e illustrandoci con largo anticipo le caratteristiche del format scelto per la serata. Favorire l’incontro l’unione e la collaborazione è fondamentale, soprattutto in una realtà come la nostra. Auspichiamo pertanto che questo diventi un appuntamento fisso dell’estate allumierasca>>.

Dello stesso avviso il sindaco Luigi Landi, il quale ha sottolineato il valore e il potere aggregante di una disciplina come la danza soprattutto nella realtà locale, e il presidente dell’Associazione “Madonna delle Grazie”, Ivo Moraldi, il quale ha sottolineato come, soprattutto durante i festeggiamenti dell’otto settembre, spiritualità e sport continuino ad andare in tandem. Al riguardo, il presidente ha anche ricordato l’appuntamento odierno con il “Gran Premio Ciclistico Madonna delle Grazie”