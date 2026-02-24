Allumiere, festa del tesseramento per la Contrada Burò • Terzo Binario News

Un appuntamento per stare insieme e per pianificare le sfide del nuovo anno

“Non è solo una tessera, ma un gesto di appartenenza, identità e partecipazione”. Con queste parole cariche di significato, la Contrada Burò lancia ufficialmente la campagna tesseramento per il 2026, trasformando un atto formale in un grande momento di festa per tutta la comunità di Allumiere.

“La vittoria schiacciante ottenuta lo scorso 24 agosto – spiega il presidente, Amedeo Mariani – grazie al giovane fantino, Daniele Verbo (Tormento), con gli asini Branca, Mirtillo e Angelino, ha messo fine a un digiuno lungo dieci anni, regalando ai contradaioli un successo storico e portando nuova linfa, consolidando un legame con il territorio che ora punta a farsi ancora più stretto.

“Essere del Burò – continua Mariani – non significa solo indossare un colore, ma far parte di una storia vincente e di una comunità viva. Dopo la vittoria di quest’anno, vogliamo che il 2026 sia l’anno della conferma. Il tesseramento è il nostro cuore pulsante: è qui che l’entusiasmo si trasforma in energia per il futuro”.

Il sipario sulla nuova stagione si alzerà venerdì 27 febbraio 2026, a partire dalle ore 19.30, presso l’Oratorio di Allumiere, con la festa del tesseramento. La serata sarà animata da un ricco buffet animato dalla contrada bianconera. Sarà l’occasione perfetta per rivivere, tra un brindisi e l’altro, le emozioni dell’ultimo Palio e per pianificare insieme le sfide che attendono il rione nel nuovo anno.