Allumiere celebra la "Giornata della Donna" • Terzo Binario News

Doppio appuntamento, oggi e domani, frutto di una sinergia comunitaria animata da Snoq

Per celebrare degnamente la “Giornata Internazionale della donna”, il movimento “Se non ora quando” ha organizzato ad Allumiere un doppio appuntamento, realizzato in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo di Tolfa, la Contrada Burò, l’ associazione “Il Ponte”, l’ associazione “Femminile, Plurale”, la “Casa delle Arti”, l’ Associazione”Click” e l’ associazione “APA”.

Questa mattina alle 10, in piazza della Repubblica, gli alunni dell’IC Tolfa della primaria e della secondaria di primo grado porteranno le loro riflessioni e i loro prodotti su un tema a cui hanno lavorato collegialmente da giorni, insieme agli insegnanti. .Domani pomeriggio invece l’appuntamento è per le 16.30 all’Auditorium, dove verranno omaggiate “Le donne di Allumiere” con una mostra fotografica, un filmato e delle poesie a cura delle associazioni “Click” a “APA”. A seguire, nell’ Aula Nobile del Palazzo Camerale, si svolgerà “La bella oltre la bellezza”, un evento dedicato alla memoria di Giulia Farnese tra letteratura, scultura , musica e teatro.

Oltre al libro “Iulia Farnesia, Lettere da un’ anima” di …Mezzabarba, ci sarà il disvelamento del mezzobusto e dei gioielli di Giulia Farnese, realizzato dal Maestro Francesco Maria Capotosti. Il Maestro Tiziano Grossi eseguirà per l’occasione il brano musicale”Iulia Mirada”, composto per chitarra sola ed eseguito dal Maestro Tiziano Grossi e una rappresentazione teatrale in costume, con narrazione scenica, a cura de “La piccola compagnia del Giglio”.

“Come ogni anno – spiegano le attiviste – il movimento 𝑆𝑒 𝑁𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜? di Allumiere si prepara a celebrare la 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑫𝒐𝒏𝒏𝒂. 𝑷𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒊𝒕𝒂̀, 𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒅𝒊𝒓𝒊𝒕𝒕𝒊, 𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊! Con il sostegno del 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑒𝑟𝑒 e del 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑆𝑝𝑖𝐺𝐶𝐼𝐿 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑎-𝑅𝑜𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑑-𝑉𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑜 e la partecipazione dell’𝐼𝐶 𝑇𝑜𝑙𝑓𝑎-𝑃𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜 𝐴𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑒𝑟𝑒, le associazioni 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎, 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖, “𝐴. 𝐶ℎ𝑖𝑔𝑖” 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑒𝑟𝑒, 𝐹𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒, 𝑃𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝐼𝑙 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑒. Grazie anche alla Pro Loco, alla Prociv, alla stazione locale dei Carabinieri e alla Polizia Locale per la consueta disponibilità”.