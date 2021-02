Alloggi comunali a Civitavecchia, Giammusso: "Fondi per il recupero, poi la vendita per assegnatari" - Terzo Binario News

“La progettualità dell’Amministrazione Tedesco continua a essere premiata e a produrre così occasioni di investimento sul territorio e di miglioramento.

Sono stati infatti ammessi a finanziamento regionale interventi su ben 10 alloggi di proprietà comunale, nel quadro dei finanziamento regionali per il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ciò significa che potremo avviare, attraverso Ater, dei programmi di recupero di appartamenti per famiglie civitavecchiesi in difficoltà. In molti casi si trattava di interventi davvero urgenti e il finanziamento intercettato ci consentirà di dare risposte concrete alle problematiche sollevate”.

“Non solo, però: stiamo infatti lavorando ad un altro importante traguardo da tagliare nei prossimi mesi, cioè un nuovo piano di vendita di alloggi comunali che verrà deliberato quest’anno.

In virtù di questo piano, tutti gli assegnatari che hanno i requisiti avranno la possibilità di riscattare il proprio alloggio a prezzi modici e ciò significa accompagnare il percorso verso una solidità economica dei nuclei familiari che il Comune segue ormai da anni. Tutto ciò, insieme alla delibera dell’assessore Roscioni per la costruzione di 16 alloggi Ater, recentemente licenziata in commissione urbanistica, rappresenta la migliore immagine di come la Lega intende portare avanti le politiche abitative: e cioè massimo impegno sul tema a breve, media e lunga scadenza per essere concretamente vicini alle fasce di popolazione meno protette”. Questo quanto dichiara il consigliere comunale Antonio Giammusso.