Il 19 febbraio chiuso l'ufficio servizi cimiteriali di Civitavecchia - Terzo Binario News

La Civitavecchia Servizi Pubblici informa i Signori utenti che, per problemi tecnici, l’Ufficio servizi cimiteriali ubicato all’interno del Cimitero monumentale di Via Aurelia Nord, 2 resterà temporaneamente chiuso per la giornata di Venerdì 19 febbraio 2021.

L’Ufficio deputato alla riscossione del canone delle luci votive per l’anno 2021 (con scadenza al 31/05/2021) riaprirà regolarmente Lunedì 22 febbraio, a partire dalle ore 9:00: l’ingresso al pubblico sarà gestito attraverso numeri eliminacode, fino ad esaurimento dei numeri.

Allo stesso modo, vista la particolare situazione che attraversa il Paese, la CSP invita i Signori utenti a favorire il pagamento del canone luci votive 2021 utilizzando i metodi alternativi al pagamento alla Cassa.

Nello specifico, gli Utenti possono effettuare il pagamento anche attraverso:

· versamento sul Conto Corrente Postale n. 1039882020, intestato alla Civitavecchia Servizi Pubblici srl, indicando nella causale: “Luce Votiva anno 2021 ed il NOME DEL DEFUNTO”;

· bonifico bancario attraverso IBAN: IT63J0760103200001039882020, conto corrente n. 001039882020, intestato a Civitavecchia Servizi Pubblici srl, “Luce Votiva anno 2021, il NOME DEL DEFUNTO e l’anno del decesso”.

Inviare copia del pagamento via email o via fax ai seguenti indirizzi:

· servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it;

· 0766 581262

Tutte le informazioni sono inoltre disponibili anche sul sito internet aziendale www.civitavecchiaservizipubblici.it .