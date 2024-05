Alloggi Ater occupati abusivamente: intervento della Polizia locale a Tor Bella Monaca • Terzo Binario News

Gli immobili, liberati dai caschi bianchi, consegnati all’Ente proprietario: saranno riassegnati agli aventi diritto

Questa mattina agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con i gruppi GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana ) e VI Gruppo Torri, hanno sgomberato due alloggi Ater, occupati abusivamente in Largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Nel primo alloggio sono state trovate due persone, trattasi di padre e figlio e nel secondo due donne, madre e figlia, tutti italiani.

Già denunciati per occupazione abusiva di immobile di proprietà pubblica, gli occupanti non avevano ottemperato al decreto di rilascio degli appartamenti, che già gli era stato notificato. Gli immobili sono stati riconsegnati all’ente proprietario per essere assegnati agli aventi diritto.