Alla Festa della Merca a Tarquinia prima tappa del Campionato regionale monta maremmana • Terzo Binario News

La prima tappa del Campionato Regionale Lazio di Monta Maremmana, valevole per la qualificazione per la Coppa delle Regioni di settembre, si terrà alla 52a Festa della Merca, a Tarquinia, in località Roccaccia.

Una notizia, questa, che viene dalla collaborazione tra Fitetrec ed Università Agraria di Tarquinia e che aumenta il prestigio dell’attesa festa del 15 e 16 Aprile, che quest’anno torna grazie anche al supporto di molte associazioni e di numerose aziende del territorio che hanno deciso di sostenerne la rinascita.

Questa tappa è davvero un evento obbligato per ogni appassionato di butteri e del loro Antico Mestiere. Si potrà partecipare alle gare con cavalli Maremmani, Tolfetani, Romani, e divertirsi valorizzando al contempo le eccellenze italiane.

L’organizzazione specifica che è possibile partecipare alla gara singola anche senza intraprendere il percorso del campionato.

Tutti i cavalli dovranno essere in regola con il Coggins test.

Per informazioni consultare il regolamento Nazionale al seguente link: https://www.fitetrec-ante.it/monta-maremmana.html

Per info: Toscana, Gianluca 3384539219; Lazio, Andrea 3248070421