Al Teatro Claudio di Tolfa primo appuntameno col saggio spettacolo del Centro Studi Danza • Terzo Binario News

Gli allievi della scuola diretta da Letizia Costantini si esibiscono sabato alle 21 e poi il 13 luglio alla villa comunale

Anche in collina è arrivato il momento dei saggi che chiudono i corsi di danza delle scuole loocali. A Tolfa questo sabato sarannno gli allievi dell’associazione A.S.D. Centro Studi Danza a salire sul palco del teatro comunale Claudio.

Il saggio spettacolo di quest’anno oltre a sabato 28 Giugno alle ore 21 sarà poi replicato domenica 13 Luglio all’anfiteatro Tagluabi della villa comunale.

Il duplice appuntamento corona un traguardo molto importante e cioè il 35^ anno Accademico della scuola .Sarà una serata ricca di emozioni, con coreografie che raccontano il percorso

di crescita e passione di questi giovani ballerini. Pronti a condividere con il pubblico il loro

talento e il loro impegno. L’energia di questi ragazzi trascinerà tutti nel meraviglioso

e affascinante mondo della danza che scorgeremo in tutte le sue forme.

L’ASD Centro studi Danza nasce nel 1990 grazie alla sua fondatrice e Direttrice artistica e didattica professoressa Letizia Costantini. L’insegnante di danza classica

e moderna muove i suoi primi passi presso il centro di avviamento professionale DANCE STUDIO di Renato Greco nella Capitale, per poi proseguire i suoi studi al BALLETTO DI ROMA sotto la direzione artistica di Walter Zappolini e Franca Bartolomei dove si diploma. Consegue poi l’abilitazione all’insegnamento all’ACCADEMIA NAZIONALE DI STATO ROMA. Prende parte a importanti stages nazionali e internazionali come quelli del DANCE WORKS e del PINEAPPLE DANCE STUDIOS a LONDRA e il CENTRO INTERNAZIONALE DI DANZA ROSSELLA HIGHTOWER di CANNES. Prende parte a numerosi aggiornamenti per insegnanti.

Questa passione coltivata sin da piccola è diventata il suo lavoro, Attraverso la sua scuola aperta nel paese dove è cresciuta ha cercato di trasmettere l’arte e la passione della danza a tutti i suoi allievi. E dal 1990 ne ha seguiti decisamente molti, aiutandone alcuni a fare “carriera”.