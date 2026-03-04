Addio a Gianni De Paolis, il cordoglio del Pincio • Terzo Binario News

“A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Gianni De Paolis, figura stimata e punto di riferimento per la nostra comunità.

È stato un uomo delle istituzioni: consigliere comunale e, nel 2006, candidato alla carica di Sindaco. Accanto all’impegno pubblico, ha coltivato con passione la memoria e l’identità di Civitavecchia, contribuendo per anni a custodirne tradizioni e radici, anche attraverso il ruolo svolto nell’Arciconfraternita del Gonfalone.

Alla moglie Paola, ai figli Andrea e Barbara e a tutti i familiari rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato”.

Così il sindaco Marco Piendibene sulla scomparsa di Gianni De Paolis.