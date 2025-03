Accorpamento dell'Alberghiero di Montalto al Cardarelli di Tarquinia, "Anche Pd e Fi d'accordo" • Terzo Binario News

“Siamo felici che, seppur con notevole ritardo, anche Forza Italia e Partito Democratico abbiano deciso di sostenere l’accorpamento della sezione distaccata dell’Istituto alberghiero di Montalto di Castro all’istituto Cardarelli di Tarquinia, operazione proposta con delibera di Giunta Comunale n.44 del 22 febbraio 2024”. Così, in una nota, Emanuela Socciarelli, sindaco di Montalto di Castro.

“Le segreteria locali dei due partiti che oggi detengono la maggioranza in provincia, hanno deciso di sposare la causa per la quale la nostra amministrazione si sta battendo con grande forza e determinazione e, di questo, non possiamo che esserne soddisfatti, perché finalmente vediamo riconosciute le nostre istanze e unità di intenti nell’interesse dell’unica scuola superiore del territorio.

Il circolo del PD di Montalto, in un post pubblicato il 25 marzo ha affermato che sosterrà questa battaglia e insieme a Forza Italia si sono impegnati a sollecitare l’ente provinciale affinché l’accorpamento con Tarquinia diventi realtà già dal prossimo anno scolastico e non si verifichino più ritardi che, come noto, hanno portato disagi e peggioramenti nell’offerta didattica.

“Intendo ribadire – aggiunge Socciarelli – l’assoluta importanza, formativa e sociale, che l’istituto Farnese riveste sul nostro territorio. Confidiamo che la Provincia, consapevole del pericolo di chiusura e dei disagi che attanagliano gli studenti, i docenti e tutto il personale scolastico di Montalto, si adoperi per raggiungere questo obiettivo a tutto vantaggio dei giovani studenti. Esprimo forti perplessità -continua il Sindaco – riguardo all’ipotesi, avanzata da alcuni, di introdurre “corsi professionali”, poiché questi rischierebbero di dequalificare l’offerta formativa. Gli studenti, infatti, non otterrebbero un diploma universalmente riconosciuto, ma soltanto una semplice attestazione”.