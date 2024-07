Accoltella l'ex marito al Quadraro: arrestata 73enne • Terzo Binario News

Ha accoltellato ripetutamente l’ex marito al petto, alla pancia, agli arti superiori, arrivando persino a un centimetro dalla carotide. Una donna di 73 anni è stata arrestata e poi posta ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, un 85enne, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino: operato, non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 di martedì, in zona Quadraro.

Anziano accoltellato dalla ex moglie

Ma cosa è successo? Gli investigatori stanno cercando di capire come sia maturato l’episodio di sangue. La donna, infatti, a un certo punto si è scagliata contro l’ex consorte, raggiungendolo in più punti.