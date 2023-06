A Tarquinia la nuova assessora è Alessia Mancini • Terzo Binario News

Il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi ha firmato il decreto di nomina per il nuovo assessore Alessia Mancini, che assume le seguenti deleghe: Economia del Territorio ed Attività Produttive, Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Sportello Europa, Cinema, Teatro, Rapporti con le società cinematografiche.

Con lo stesso provvedimento sindacale, è stato ridisegnato il volto della Giunta Comunale: il vicesindaco Luigi Serafini acquisisce il Turismo, lo Sport viene assegnato all’Assessore Alberto Riglietti mentre la Cultura, le Politiche Giovanili, la Biblioteca e l’Archivio Storico, i Rapporti con le Università e le Aree Archeologiche si aggiungono a quelle in capo all’Assessore Betsi Zacchei.

Il sindaco ha tenuto per sé la delega agli Eventi.

“Sono emozionata e felice di questa opportunità che mi è stata data di lavorare per il bene di Tarquinia, la città in cui sono cresciuta, e tanto cara alla mia famiglia, il luogo che mi è stato insegnato essere “casa” – dichiara il neoassessore Alessia Mancini. “Grazie al sindaco Giulivi per aver riposto fiducia in me, non vedo l’ora di poter collaborare con una squadra di colleghi di giunta e consiglieri che in questi anni ha dimostrato il proprio valore. Già da stasera sarò a disposizione di tutti i tarquiniesi per vedere la nostra città sempre più bella.”

“Una scelta attenta, ricaduta su una donna con le dovute competenze in materia, un profilo di riconosciuto spessore professionale, già esperta della vita e delle dinamiche istituzionali e pronta alle importanti sfide ed alle progettualità che riguardano lo sviluppo economico del nostro territorio” afferma il sindaco Giulivi. “Sono certo che questa rinnovata composizione della Giunta saprà rilanciare al meglio l’attività amministrativa.”