A Roma il grande wrestling, in palio il titolo italiano • Terzo Binario News

Domenica 21 Gennaio il wrestling al Palatorrino

Sine Ullo Timore, ovvero senza nessuna paura,questo il nome dell’evento organizzato dalla Pro Wrestling Roma,in programma questa domenica a partire dalle ore 18 nell’impianto sportivo di Via Fiume Giallo 47.

Sarà uno spettacolo adatto a tutta la famiglia con come contesa principale il match valido per il titolo italiano Italian Wrestling Association tra il detentore Flowey Queen e lo sfidante Ivan Sanzio,che dopo essersi scambiati l’alloro negli ultimi due eventi di settembre e novembre,regoleranno i conti in un match al meglio delle tre cadute,dove per ottenere la vittoria sarà necessario portare a casa almeno due schienamenti su tre.

La card di assoluto livello vedrà inoltre il match valevole per la cintura della European Pro Wrestling tra Nico Narciso ed il campione,il francese Tristan Archer, l’attesissimo incontro tra l’inglese Spike Trivet,uno dei migliori lottatori europei e l’icona del wrestling italiano Karim Brigante, autentico fuoriclasse del quadrato, nonché ben due match di coppia, ossia il prosieguo della rivalità fra i Bastalanders e la Roman Dinasty e la sfida inedita tra Mastodont & VP Dozer,due autentici colossi,contro i più minuti ma spettacolari Nic Fedeli e Omar Prince,al rientro dopo un fastidioso infortunio.

Da non perdere assolutamente anche il match singolo tra Davide Adami, signore della periferia romana ed il Gigante di Roma Christian Gladio, oltre 2 metri di pura potenza, come la sfida aperta per il titolo Silver della EPW lanciata dal campione Luke Astaroth o il match femminile tra la campionessa Queen Maya,nome storico del wrestling italiano e l’avversaria Amale, già vista in WWE. I biglietti che stanno andando a ruba,sono disponibili in prevendita scontata via whatsapp al 3348746722 e saranno disponibili a prezzo pieno anche domenica 21 Gennaio al Palatorrino a partire dalle ore 17.15