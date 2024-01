Torna il Carnevale di Cerenova con tante maschere e la sfilata dei carri • Terzo Binario News

Due date per il Carnevale di Cerveteri, il 10 e 11 febbraio. Teatro della sfilata, come lo scorso anno, è Cerenova, da dove partiranno maschere e carri. Gli organizzatori stanno allestendo un bel carnevale, vivace e molto avvolgente.

E’ per merito della Pro Loco di Due Casette che questa iniziativa apprezzata nel 2023 si ripeterà. Un evento per famiglie e bambini. I carri sono in allestimento presso le campagne di Cerveteri e per quanto riguarda i temi non ci sono ancora indicazioni rimaste in serbo.

Si sa solo che sarà un carnevale ricco di maschere, musica e divertimento con Cerenova che potrà vivere due giornate di festa.