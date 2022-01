A Montalto pochi medici di base e pazienti costretti ad "emigrare", Corniglia: "Sindaco e assessore intervengano subito con la Asl" - Terzo Binario News

Francesco Corniglia, consigliere comunale Montalto di Castro, interviene riguardo alla carenza di medici del servizio sanitario nazionale nel comune del viterbese e dei pazienti che si vedono costretti a rivolgersi a professionisti di centri limitrofii.

“Per la ASL la copertura dei medici di base su Montalto di Castro sembra essere sufficiente – obietta Corniglia -. Le persone perdono il loro medico di famiglia (per la pensione o per altri giustificati motivi) e non trovano un altro medico nel loro stesso paese?Per la Asl é normale prendere un medico che opera a Tarquinia? o a Canino?”

“Cittadini trattati come numeri senza alcuna considerazione dei disagi che questo comporta – incalza il consigliere -. E tutto questo in tempo di Covid con un picco di contagi sul territorio. Per il “Dipartimento per il governo dell’offerta e le cure primarie” della nostra Asl é tutto normale? Il Sindaco Caci e l’assessore alla sanità Valentini se non lo hanno ancora fatto si attivino subito presso l’Asl senza subire in silenzio ed accettare questa situazione.L’assistenza sanitaria é un diritto e l’art 32 della Costituzione tanto citato in questo periodo parla chiaro. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo..””.