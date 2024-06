A Ladispoli la grande sete e poi spuntano le perdite • Terzo Binario News

Segnalata da un cittadino in via Berna, nel momento in cui la gran parte dei rubinetti della città sono a secco

A Ladispoli i rubinetti sono a secco poi escono fuori le perdite idriche.

Ne viene segnalata una in via Berna, con l’acqua che non sgorga da un giorno ma da settimane. E nessuno è intervenuto.

“Segnalo che è circa un mese che i residenti di Via Berna segnalano la fuoriuscita di acqua sulla strada al numero civico 29 e di fronte. Ad oggi Acea non ha provveduto alla riparazione. La perdita è significativa. Poi si raccomandano di non sprecare l’acqua”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it