A I Terzi arriva l’autobotte, il Sindaco Gubetti: “Finalmente un primo segnale ma continueremo a fare pressione su Arsial fino alla vera risoluzione del problema idrico” • Terzo Binario News

“Dopo settimane di diffide, lettere ufficiali inviate anche al Prefetto e alla Regione Lazio, finalmente da Arsial giunge un primo segnale sulle richieste avanzate dal Comune di Cerveteri: da questa mattina, in Piazza Giovanni Falcone a I Terzi è presente in stazionamento una autobotte di acqua potabile di Acea Ato 2, per garantire approvvigionamento idrico a tutte quelle utenze che da troppo tempo stanno vivendo un inaccettabile e non più tollerabile disagio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“I cittadini de I Terzi hanno vissuto e ancora oggi stanno vivendo un disagio vergognoso, non degno di un paese alle porte di Roma nel 2025. Sin dall’inizio dell’Estate, nonostante alcune strumentalizzazioni da parte di alcuni schieramenti politici, come Amministrazione non abbiamo mai smesso di sollecitare gli Enti preposti, portando la tematica all’attenzione del Prefetto di Roma e della Regione Lazio. Ho emesso già nei mesi scorsi un’ordinanza con cui obbligavamo Arsial a garantire il giusto approvvigionamento ai cittadini ed ora, almeno in parte, il disagio è stato mitigato con l’arrivo dell’autobotte, che sarà a disposizione di tutti i cittadini nella piazza principale della Frazione”.

“Siamo soddisfatti a metà – conclude il Sindaco Gubetti – fino a che tutte le utenze non saranno servite regolarmente, continueremo a fare pressione su Arsial e a portare la questione all’attenzione di tutti gli Enti sovracomunali preposti a tutelare un diritto sacrosanto per i cittadini quale è l’acqua. Il nostro impegno per giungere alla risoluzione definitiva di tutti i problemi idrici della Frazione, ovvero con l’acquisizione e la conseguente cessione ad Acea Ato 2 delle reti idriche oggi di proprietà Arsial, rimane sempre forte e deciso”