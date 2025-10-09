A Cerveteri la Giornata di raccolta del Farmaco con Croce Rossa Italiana • Terzo Binario News

Volontari operativi nella giornata di sabato 11 ottobre nella Farmacia comunale n.5 in via Settevene Palo n.81 e nella n.6 di via Fontana Morella n.84

Una lunga giornata di solidarietà a Cerveteri sabato 11 ottobre. La Croce Rossa Italiana, comitato di Santa Severa-Santa Marinella, in collaborazione con il Comune di Cerveteri e la Multiservizi Caerite ha infatti organizzato presso le Farmacie comunali n.5 e n.6 una giornata di raccolta del farmaco da banco.

Si potranno donare farmaci per i quali non si necessita di prescrizione medica, ovvero antidolorifici e antinfiammatori, come possono essere Tachipirine, Brufen, Okitask, usati comunemente per il mal di testa, dolori muscolari e stati febbrili, decongestionanti nasali, come sprays o pastiglie per il raffreddore e farmaci per la gola.

I Volontari di Croce Rossa saranno presenti presso la Farmacia comunale n.5 in via Settevene Palo n.81 E/F dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e presso la Farmacia comunale n.6 in via Fontana Morella n.84 solamente la mattina, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

“Recandosi in una di queste due farmacie e donando uno o più farmaci da banco ai volontari presenti, possiamo consentire a Croce Rossa di continuare ad aiutare le famiglie e le persone del nostro territorio che hanno più bisogno e che spesso, non hanno neppure la possibilità di acquistare un semplice medicinale per curarsi da un raffreddore o uno stato influenzale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il Comitato di Santa Severa – Santa Marinella di Croce Rossa Italiana svolge un lavoro straordinario nel nostro territorio. Garantisce infatti un sostegno concreto ad un numero di utenti davvero alto, sia da un punto di vista alimentare, che medico-assistenziale. Cerveteri da sempre è una città generosa, sensibile a altruista: sono certa che anche in questa occasione, non farà mancare il proprio sostegno”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a complimentarmi con la Presidente del Comitato di Croce Rossa Rosanna Saba e con tutti i Volontari per il grande lavoro che sempre svolgono in favore delle persone che hanno più bisogno. Allo stesso tempo, ringrazio la Dottoressa Ilaria Sterpa, presidente del Collegio Sindacale incaricato pro-tempore alla gestione della Multiservizi Caerite, e la Dottoressa Ilaria Albanese, coordinatrice delle Farmacie, per aver dato seguito e immediata disponibilità a questa importante giornata solidale”.