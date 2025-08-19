A Campo di Mare SupFit School, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco uniti per l’Ospedale Bambino Gesù: donare sangue per salvare una vita • Terzo Binario News

Appuntamento in spiaggia sabato 23 agosto a partire dalle ore 08:00 del mattino

Solidarietà e sport protagonisti sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. Una mattinata organizzata da Roberta Mariani, Presidente della Consulta dello Sport e dalla Sup School Fitness Beach con una causa davvero nobile: raccogliere sangue in favore dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro e dei suoi piccoli pazienti. L’appuntamento è per sabato 23 agosto a partire dalle ore 08:00 del mattino.

“Roberta e il mondo delle SupSchool a Campo di Mare oramai ci hanno ben abituati su come lo sport possa coniugarsi perfettamente con tante iniziative di solidarietà e quella che si svolgerà sabato in spiaggia è proprio una di queste – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – grazie alla presenza dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato, sarà presente un’autoemoteca per la donazione del sangue proprio per l’Ospedale Bambino Gesù, dove purtroppo ci sono tanti, troppi piccoli pazienti ricoverati e che speriamo presto, possano uscire e tornare ad una vita normale, magari facendo sport proprio come ogni giorno fa la nostra Roberta in acqua. Il mio invito per tutta la cittadinanza è quello di sostenere questa iniziativa solidale: donare il sangue è un piccolo gesto ma di importanza vitale per tante persone”.

Sempre durante la mattinata, a partire dalle ore 10:00 spazio anche ad un momento di formazione e informazione sulla sicurezza in mare, con la presenza e le dimostrazioni dei soccorritori in acqua dei Vigili del Fuoco. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3333988262