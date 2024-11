Weekend fuori porta in agenda? Ecco i medicinali imprescindibili da mettere in valigia • Terzo Binario News

Una delle bellezze dell’autunno è senza dubbio la possibilità di fare le valigie e di partire per weekend fuori porta alla scoperta di città, piccoli borghi e meraviglie naturali.

Si tratta di parentesi che aiutano tantissimo dal punto di vista del relax mentale. Per partire davvero tranquilli, però, è bene non dimenticare di mettere in valigia i medicinali giusti.

Può sembrare una raccomandazione scontata, ma se ci si ferma a pensare non lo è affatto in quanto, molto spesso, a causa della fretta si tende a portare con sé qualche medicina a caso, senza considerare le proprie esigenze specifiche.

Nel caso di chi, per esempio, ha delle patologie croniche, è importante che in valigia sia presente una buona scorta dei farmaci prescritti nell’ambito del piano terapeutico, così come un foglio con le specifiche del medico curante.

Un capitolo di grande importanza va dedicato a quei medicinali che, normalmente presenti nell’armadietto ad hoc di casa, permettono di curare leggeri malesseri.

Qualche esempio? Gli antipiretici e gli analgesici. Qualora dovessi dimenticarti di metterli in valigia, puoi sempre sfruttare gli e-shop di farmacia (Farmacia CEF è uno dei più conosciuti e apprezzati per via del suo assortimento di prodotti e per i prezzi convenienti).

Questi portali, regolarmente autorizzati, permettono di comprare in pochi click farmaci che non richiedono la prescrizione del medico – ma anche integratori, dispositivi medici e molto altro – con la certezza di una spedizione rapida.

Oltre ai medicinali sopra ricordati, anche chi non ha malattie croniche dovrebbe portare in valigia – sì, pure per pochi giorni – un antibiotico, meglio se ad ampio spettro, un antinfiammatorio, un antistaminico se si soffre di qualche allergia.

Ci sono poi prodotti che cambiano a seconda della destinazione. Anche se proteggere la pelle dai raggi del sole è essenziale in tutti i momenti, la crema solare in valigia ha il suo perché soprattutto se si decide di ritagliarsi qualche giorno in una località di mare esotica.

In questi frangenti, può essere molto utile portare in valigia anche un buon repellente anti zanzare.

Se parti in aereo, tieni i farmaci nel bagaglio a mano, in modo da averli sempre a portata di mano al bisogno.

Ricorda, inoltre, che medicinali come gli antibiotici, l’insulina e gli analgesici richiedono il ricorso a un contenitore termico. L’esposizione a temperature superiori ai 25°C può infatti pregiudicare la loro efficacia.